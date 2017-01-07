 Bero’ya operasyon – Fotomaç – 07 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bero’ya operasyon

    Bero’ya operasyon

    Bordo-mavililerin Slovak orta saha oyuncusuna Almanya’da sağ diz dış menisküs yırtığı ameliyatı gerçekleştirildi. 21 yaşındaki futbolcu pazartesi günü Belek’e dönecek ama 1.5 ay forma giyemeyecek.

    'da sakatlığı bulunan Matus Bero'nun Almanya'da ameliyat edildiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği anımsatılarak, oyuncuya uygulanan tedaviler sonucu ligin ilk devresini tamamladığı ifade edildi. Açıklamada, Slovak futbolcunun Antalya Belek'te devam eden kampta ağrılarının arttığına işaret edilerek, "Oyuncumuza dün gittiği Almanya'nın Berlin kentinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk'ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir" denildi.

    EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM OLMUŞTU
    Almanya'da ameliyat olan 'nun yokluğu Trabzonspor'u olumsuz yönde etkileyecek gibi gözüküyor. Çünkü sezon başında alınan 7 futbolcu arasnıda ilk yarı itibariyle skora en çok katkı sağlayan isim Bero oldu. Bordo-mavililerde ligde ve kupada toplam 1158 dakika sahada kalan Bero, 1 gol ve 2 asistlik performansla yeni transferlerin en etkili ismi olmayı başardı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bero’ya operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.