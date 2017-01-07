50 yılda 118 oyuncu geldi

Bordo-mavili takım 50 yılda 118 yabancı oyuncu transfer etti. Son olarak Mas ve Pereira ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 12'ye yükselten Trabzonspor'da yerli futbolcu sayısı ise 15'te kaldı. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı futbolcu transferini 12 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Ardından 7 futbolcu ile Belçika geliyor