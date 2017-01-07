 50 yılda 118 oyuncu geldi – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    50 yılda 118 oyuncu geldi

    50 yılda 118 oyuncu geldi
    Bordo-mavili takım 50 yılda 118 yabancı oyuncu transfer etti. Son olarak Mas ve Pereira ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 12'ye yükselten Trabzonspor'da yerli futbolcu sayısı ise 15'te kaldı. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı futbolcu transferini 12 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Ardından 7 futbolcu ile Belçika geliyor
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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