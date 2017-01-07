50 yılda 118 oyuncu geldi
Bordo-mavili takım 50 yılda 118 yabancı oyuncu transfer etti. Son olarak Mas ve Pereira ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 12'ye yükselten Trabzonspor'da yerli futbolcu sayısı ise 15'te kaldı. Bordo-mavililer, bugüne kadar en fazla yabancı futbolcu transferini 12 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Ardından 7 futbolcu ile Belçika geliyor
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
Toplam 1
Yorum
hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
50 yılda 118 oyuncu geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.