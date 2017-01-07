38 maçta 20 yenilgi

Bordo-mavililerde 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle hüsran yaşadı. Usta döneminde 38 lig maçına çıkan Trabzonspor, 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 20 kez yenildi. 37 gol kaydeden bordo-mavili takım, kalesinde ise 62 gol gördü.