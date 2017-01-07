 38 maçta 20 yenilgi – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    38 maçta 20 yenilgi

    38 maçta 20 yenilgi
    Bordo-mavililerde 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle hüsran yaşadı. Usta döneminde 38 lig maçına çıkan Trabzonspor, 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 20 kez yenildi. 37 gol kaydeden bordo-mavili takım, kalesinde ise 62 gol gördü.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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