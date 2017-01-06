 Yoğun yağmur altında taktik – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Yoğun yağmur altında taktik

    Yoğun yağmur altında taktik
    Fırtına dün hazırlıklarını sürdürdü. Yoğun yağış altında Ersun Yanal yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. İdmana hasta olan N'doye ile Akakpo, Bero, Güray ile Sheidaev katılmadı.

    İDMANI İZLEDİLER
    Dün sabah idmanı, önceki önceki akşam takımın kamp yaptığı otele gelen Başkan Muharrem Usta da izledi. Usta'ya, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen ile Okan Alemdaroğlu da eşlik etti.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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