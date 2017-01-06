 Yasin hamlesi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yasin hamlesi

    Yasin hamlesi

    Savunmanın soluna Mas'ı, sağına Pereira'yı alan, stoper konusunda da Caceres'i bitirme aşamasına gelen Trabzonspor, bir sürpriz ismi de gündemine aldı.

    Ligin ilk yarısında skor üretme problemini en çok yaşayan takımlardan olan Fırtına, G.Saray'ın en golcü (7 gol 1 asist) ismi için nabız yoklamaya başladı. Cimbom'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibinin kapısını önce sezon sonuna kadar kiralama formülüyle çalacak. Fırtına, ayrıca eski oyuncusuna da G.Saray'da kazandığı ücretin biraz üzerinde bir teklif yapıp fark yaratmayı planlıyor.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yasin hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.