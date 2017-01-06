Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor, Slovakyalı oyuncusu Bero'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor, Bero'nun Almanya'da ameliyat olduğunu ve pazartesi günü kampa katılarak rehabilitasyona başlayacağını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen Matus Bero, yapılan konservatif tedaviler sonucu ligin ilk yarısını tamamlamıştır. Antalya Belek kampında ağrıları artan oyuncumuza dün gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk'ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İsrail’de ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
uA FENERDE UZUN YILLAR YEDEKTE BEKLEYECEK BİR ADAM OLACAK
- Önce Eto'o, sonra Gomez!
Toplam 8
Yorum
Ahat ÇELİK Bence ETOO karakartalımıza faydalı olur.Bir an önce gelmeli....Takıma katılmalı....AMA EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ Caner ERKİN OLACAK.Caner den sonra kartalımızın hücum gücünde gözle görülür zayıflama oldu
- Gizemli görüşme
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Kaçan Kaçana
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