 Trabzon beni istiyor – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Trabzon beni istiyor

    Trabzon beni istiyor

    Konyasporlu Ömer Ali, “ beni resmen istedi ve başkanlar düzeyinde bir görüşme yapıldı. Akhisarlı için de Ege ekibi, “Oturur konuşuruz” diyerek açık kapı bıraktı.

    Atiker Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner, 'dan teklif aldığını doğruladı ancak şu an bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Konyaspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Trabzonsporlu yöneticiler, kulübümle alakalı durumu halletmeden benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menajerime haber verdiler. İstediklerini açık açık söylediler. Başkanlarımız görüştü ama ne yol katettiler bilmiyorum. Ligin ikinci yarısında yüksek ihtimal Konyaspor'dayım" dedi.

    RODALLEGA İÇİN YEŞİL IŞIK
    Yine gündemde olan forvet Rodallega için Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, Trabzonspor'la anlaştıkları yolundaki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Eryüksel, "İsteyen olursa oturur konuşuruz. Trabzonspor'dan ciddi teklif almadık" diyerek bu transfer için yeşil ışık yaktı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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