 Teröre lanet – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Teröre lanet

    Teröre lanet
    Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla İzmir'de yaşanan hain terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyoruz. Milletçe el ele, barış ve huzur içinde yaşamamızı engellemek isteyenlere inat; teröre boyun eğmeyeceğiz! ifadeleri kullanıldı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teröre lanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.