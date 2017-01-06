Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'un ligin ilk devresinde performansı beğenilen isimler arasında yer alan Slovak oyuncusu Matus Bero sakatlandı.

21 yaşındaki oyuncunun sezonun ilk yarısında oynanan G.Saray derbisinden itibaren dizinde ağrılar hissettiği aradan geçen zamanda uygulanan tedaviyle oyuncudan verim alındığı belirtildi. Ancak Slovak yıldızın dün yapılan idmanda yine sağ dizindeki ağrılarının arttığı ve kampa devam edemeyeceği ve en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı tespit edildi. Bunun Antalya'daki kampından ayrılarak ülkesine giden Bero'yu Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal yolcu etti. Bu bölgeye takviye için çalışmalara hız verildi.