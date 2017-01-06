Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Trabzonspor, Uruguaylı stoper Martin Caceres ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu pazar günü İstanbul'a gelecek.
Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı'nın yıldız ismini kaptı. 29 yaşındaki Martin Caceres'e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.
Transfer en hareketli takımlarından Trabzonspor, stoper mevkiini güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi. Gurbetçi futbolcu Serdar Taşçı'nın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo-mavililer, bu mevkii için kariyerinde birçok önemli kulüpte oynayan, bir dönem Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Martin Caceres'in işini bitirdi.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta oynayan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sözleşmesini yenilemeyen Caceres, pazar günü İstanbul'a gelecek.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:30
- Trabzonspor'dan TFF'ye yazı gönderildi
Toplam 2
Yorum
Hasan Genç La gardasim madem eksik falan var neden açtiniz stadyumu yaw? Bu memlekette isler hep böyle gidiii...
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Toplam 15
Yorum
halil.s yahu beşiktaşın parasını boşa harcamıyalım 4.200.000 avro vereceğine vidaya 5.000.000 verse daha mantıklı
- Bruma için devrede
Toplam 20
Yorum
febe selçukla sabri sizin en iyi oyuncularınız bence fiyatlarını arttırıp sözleşmelerini 4-5 yıl daha uzatın yanındaki boş adama isabetli pas atabiliyorlar zaten o yuzden eleştirilmiyorlar geçen sabri koaşarak topu taca attı alkış aldı mesela selçugun yanındaki boş adama topu biraz daha hızlı itiklerse atakları tehlikeli yapabilirsiniz
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