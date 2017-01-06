Martin Caceres'le anlaşma sağlandı

Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı'nın yıldız ismini kaptı. 29 yaşındaki Martin Caceres'e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.

Transfer en hareketli takımlarından Trabzonspor, stoper mevkiini güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi. Gurbetçi futbolcu Serdar Taşçı'nın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo-mavililer, bu mevkii için kariyerinde birçok önemli kulüpte oynayan, bir dönem Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Martin Caceres'in işini bitirdi.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta oynayan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sözleşmesini yenilemeyen Caceres, pazar günü İstanbul'a gelecek.