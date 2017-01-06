''Hedeflerimiz büyük''
Trabzonspor, yeni transferleri Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ve Portekizli sağ bek Joao Pereira ile sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki Arjantinli oyuncu Mas, transferde emeği geçen yöneticilere teşekkür ederek, "Bana gerçekten çok öz güven verdiler. Buraya gelmeden önce ailemle de konuştum. Artık Avrupa'da oynamak istiyordum ve gelen güzel teklifle birlikte çok mutlu şekilde buraya geldim" dedi. Mas, sol bekte yaşanacak rekabetle ilgili olarak da, "Defansif pozisyondayım ama atak yapmayı seven bir defans oyuncusuyum. Milli takımda da olduğu gibi defansı da yapmak zorundayım. Sürpriz çıkışlarla da takımıma hücumda katkı sağlamaya çalışıyorum. Rekabet takıma yarar" dedi.
MESSİ Mİ, MARADONA MI?
Arjantinli oyuncu, "Messi ile oynamak nasıl bir duygu? Messi mi, Maradona mı?" sorusuna, "Tabii ki Messi ile oynamak rüya gibi. Daha önce onunla oynayacağımı düşünemezdim, televizyondan izlerdim. Onunla geçen her andan zevk alıyorum, karakteri çok düzgün bir insan. Benim için her zaman Messi ön planda olacaktır çünkü birlikte aynı saha içerisinde mücadele ediyoruz. Onun yeri doldurulamaz" yanıtını verdi.
Portekizli sağ bek Pereira da Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bordo-mavili takımda büyük başarılar kazanmak istediğinin altını çizen 32 yaşındaki Pereira, "Trabzonspor gibi büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya gelmemde en büyük etken kulübün hedefleri olmasıydı. Umarım hep birlikte başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.
CARDOZO VE BOSİNGWA
Pereira, daha önce Trabzonspor forması giymiş Bosingwa ve Cardozo'dan da kulüp hakkında bilgi aldığını aktararak, "Onlardan Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Trabzon'un aile ile yaşamak için çok uygun olduğunu öğrendim. Bu, gelmemdeki en önemli nedenlerden biri oldu" diye konuştu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:55
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Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
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