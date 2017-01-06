 ''Hedeflerimiz büyük'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Hedeflerimiz büyük''

    ''Hedeflerimiz büyük''

    , yeni transferleri Arjantinli sol bek ve Portekizli sağ bek ile sözleşme imzaladı.

    Bordo-mavili takımın kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlenen ve Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen'in katıldığı törende, Mas 3.5, Pereira 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili takımda Mas 3, Pereira 47 numaralı formayı giyecek.

    27 yaşındaki Arjantinli oyuncu Mas, transferde emeği geçen yöneticilere teşekkür ederek, "Bana gerçekten çok öz güven verdiler. Buraya gelmeden önce ailemle de konuştum. Artık Avrupa'da oynamak istiyordum ve gelen güzel teklifle birlikte çok mutlu şekilde buraya geldim" dedi. Mas, sol bekte yaşanacak rekabetle ilgili olarak da, "Defansif pozisyondayım ama atak yapmayı seven bir defans oyuncusuyum. Milli takımda da olduğu gibi defansı da yapmak zorundayım. Sürpriz çıkışlarla da takımıma hücumda katkı sağlamaya çalışıyorum. Rekabet takıma yarar" dedi.

    MESSİ Mİ, MARADONA MI?
    Arjantinli oyuncu, "Messi ile oynamak nasıl bir duygu? Messi mi, Maradona mı?" sorusuna, "Tabii ki Messi ile oynamak rüya gibi. Daha önce onunla oynayacağımı düşünemezdim, televizyondan izlerdim. Onunla geçen her andan zevk alıyorum, karakteri çok düzgün bir insan. Benim için her zaman Messi ön planda olacaktır çünkü birlikte aynı saha içerisinde mücadele ediyoruz. Onun yeri doldurulamaz" yanıtını verdi.

    Portekizli sağ bek Pereira da Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bordo-mavili takımda büyük başarılar kazanmak istediğinin altını çizen 32 yaşındaki Pereira, "Trabzonspor gibi büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya gelmemde en büyük etken kulübün hedefleri olmasıydı. Umarım hep birlikte başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.



    CARDOZO VE BOSİNGWA
    Pereira, daha önce Trabzonspor forması giymiş Bosingwa ve Cardozo'dan da kulüp hakkında bilgi aldığını aktararak, "Onlardan Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Trabzon'un aile ile yaşamak için çok uygun olduğunu öğrendim. Bu, gelmemdeki en önemli nedenlerden biri oldu" diye konuştu.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Hedeflerimiz büyük'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.