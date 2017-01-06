 Güray ve Ramil yol ayrımında – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Güray ve Ramil yol ayrımında

    Güray ve Ramil yol ayrımında
    'da gönderilmeleri gündemde olan ve kendileriyle ilgilenen kulüplerle görüşmelere başladı. Güray'ın Kayseri ve Bursa, Ramil'in ise Samsun ile görüştüğü, transferlerin birkaç gün içinde bitebileceği belirtiliyor.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güray ve Ramil yol ayrımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.