 Cimbom'a büyük çalım! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Cimbom'a büyük çalım!

    Cimbom'a büyük çalım!

    'la da adı anılan genç oyuncuya Fırtına talip oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren ’un forvet hattı için İsviçre’nin Sion takımında forma giyen ile görüştüğü öğrenildi.

    Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega için girişimde bulunan bordo mavili yönetimin, bir yandan da 23 yaşındaki Konate için görüşmelere başladığı bildirildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve genç oyuncunun transferiyle bizzat başkan Muharrem Usta'nın ilgilendiği belirtildi. Gelişime açık olan oyuncunun transferi konusunda yönetiminin Sion kulübünü ikna etmeye çalıştığı, Konate'nin ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
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