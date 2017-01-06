Cimbom'a büyük çalım!
Galatasaray'la da adı anılan genç oyuncuya Fırtına talip oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un forvet hattı için İsviçre’nin Sion takımında forma giyen Moussa Konate ile görüştüğü öğrenildi.
Devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega için girişimde bulunan bordo mavili yönetimin, bir yandan da 23 yaşındaki Konate için görüşmelere başladığı bildirildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve genç oyuncunun transferiyle bizzat başkan Muharrem Usta'nın ilgilendiği belirtildi. Gelişime açık olan oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetiminin Sion kulübünü ikna etmeye çalıştığı, Konate'nin ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:04
- Bruma'dan yeni kontrat açıklaması
Toplam 6
Yorum
metinn birak bu isleri bruma gözun ingiletere degilmi teklif gelmemismis menejerin niye gelmis o zamannn
- Hamit Altıntop Göztepe yolunda
Toplam 3
Yorum
Aslan BIZDN UZAK OLSUN NEREDE OLURSA OLSUN
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
Aslan VERIN BELKI BIZIM GÖREMEDIGIMIZI KARABÜK GÖRMÜSTÜR HAYIRLISI EN AZINDAN NAFIFOGLUNU ANMAYIZ
Cimbom'a büyük çalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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