Caceres geliyor
Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı’nın yıldız ismini kaptı. 29 yaşındaki Martin Caceres’e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.
ÖZEL HOCA İLE ÇAL IŞTI
Ancak bu süre zarfında tedavisini yaptıran ve tuttuğu özel hocalar eşliğinde antrenmanlarını yapan Caceres'in sakatlığının geçtiği ve fiziksel olarak çok eksiğinin bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor'un görüşmelerde Caceres'e yıllığı 1.8 milyon euro'dan 2.5 senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi. 29 yaşında olan tecrübeli stoper, ayrıca savunmanın sağında ve solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde Villareal, Sevilla, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde oynayan Caceres'in transferinin gerçekleşmesi için yönetimin, ekonomik olarak tüm şartlarını zorlaması bekleniyor. Yarın Antalya'da son detayların görüşüleceği belirtildi.
ÇOK ÖZEL DETAYLAR
Trabzonspor 'un 29 yaşındaki Caceres ile yaptığı görüşmelerin detaylarına da FOTOMAÇ Gazetesi ulaştı. Buna göre oyuncunun bonservisi elinde olduğu için 1 milyon euro imza parası ile yıllık 2 milyon euro ücret talep ettiği, Trabzonspor yönetiminin ise 600 bin euro imza parası ile 1.8 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Aradaki farkların Antalya'da yapılacak pazarlıklarda kapatılması bekleniyor. Bu arada bordo-mavili yönetim Caceres'i geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle de İstanbul'da geniş kapsamlı bir sağlık taramasından geçireceği öğrenildi.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:33
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
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