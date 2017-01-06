3 transfer daha yolda

Ahmet Çubukçu, "Biri Arjantin, diğeri Portekiz Milli Takımı'nın kıymetli oyuncularını bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu imzaların Türk futbolu ve Trabzonspor adına hayırlı olmasını diliyorum. 2-3 transfer daha yapmayı planlıyoruz" dedi. Çubukçu, transfer komitesindeki değişiklikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Geçen sene göreve geldiğimizde 2 transfer yaptık, sezon başında scout ekibi ile birleştik ve toplam 7 transferimiz oldu. Bu 7 transferden katkısı olanlar fazla olmadı. Scout ekibinde revizyon uyguladık. Transfermarkt'tan ya da videolardan izleyerek değil, canlı olarak izleyerek alıyoruz artık. Bu transferleri Trabzonspor'da eskiden oynamış ağabeylerine de izlettik. Onlar da onayladı. Tüm amacımız Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmandırmaktır."