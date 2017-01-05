Sürpriz transfer hamlesi!
Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları sürerken, son olarak Juventus forması giyen Martin Caceres’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.
Trabzonspor, stoper mevkii için kadrosuna katmayı düşündüğü Serdar Taşçı ile maddi konularda anlaşamayınca, bonservisi elinde olan Martin Caceres ile görüşmelere başladı. Bordo mavililerin 29 yaşındaki deneyimli savunmacı ile görüştüğü, bonservisi elinde olması nedeniyle de maddi konuda da cazip olan bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı belirtildi. Caceres, son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'un formasını giymişti.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
- Fener Elia ile sollayacak!
Toplam 20
Yorum
1907 yaşlı mı ..............................))
- Çin istilası!
Toplam 14
Yorum
Refazağa bence galatasaraydan on numara olarak fenerbahçe transfer etsin.. versin ozanı alsın wesleyi ve de jongu..
- Tam 10 milyon!
Toplam 9
Yorum
ertugrul dctrblack. arkadaş sen galatasaray haberlerini okuma anlaşılan ya fenerli ya bjklisin her haberde yorumun var ve hep olumsuz yorumlar.
Sürpriz transfer hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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