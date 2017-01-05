 Stat kısmı boş bırakıldı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Stat kısmı boş bırakıldı

    Stat kısmı boş bırakıldı
    Süper Lig'de 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta müsabaka programı açıklandı. Listede Trabzonspor ile ilgili bir detay dikkat çekti. Fırtına'nın Trabzon'daki maçlarını oynayacağı stat kısmı TFF tarafından boş bırakıldı. Trabzonspor yönetimi yaptığı açıklamada ikinci yarıda maçların Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı. Ancak TFF'nin bu açıklaması kafaları karıştırdı. Bu arada Trabzonspor'un ilk hafta Bursaspor ile oynayacağı maç cuma günü.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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