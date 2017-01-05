 Serdar Taşçı gerçekleri – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    gerçekleri

    Serdar Taşçı gerçekleri

    Bordo-mavili yönetim 29 yaşındaki stoper ve Spartak ile anlaştı ama baba Nihat Taşçı yeni isteklerle masaya gelince bu işten vazgeçildi.

    'un transferinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekleşmeme ihtimalinin ortaya çıkması üzerine taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bordomavili taraftarlar transferin olumlu sonuçlanmasını beklerken, yöneticiler ise transferin tamamen gündemden çıktığını, istenen rakamlarla bu işin gerçekleşme ihtimalinin olmadığını dile getirdi. Aslında yönetim hem Serdar'ın kulübü Spartak Moskova hem de futbolcu ile her konuda anlaşmış hatta ön protokol bile yapılmıştı. Ancak son görüşmede Serdar'ın babası Nihat Taşçı masaya bir anda yeni istekler getirdi. Nihat Taşçı, ekstradan ev ve araba isteyince bordo-mavililer masadan kalktı. Ancak dün Rusya'nın ITAR-TASS ajansı Serdar ile Trabzonspor'un kesin olarak anlaştığını duyurdu. Ajansa göre 3.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki stoper senelik 2.2 milyon euro alacak, Spartak'a da 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Fakat bu haber Trabzonspor yönetimi tarafından doğrulanmadı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:13
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