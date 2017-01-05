Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan minik Kemal Onur, hayatını kaybetti. 4 yıl önce yumuşak doku tümörüne yakalanan 7 yaşındaki Kemal Onur Sevinç'in ölümü tüm Trabzonspor taraftarlarını yasa boğdu. Trabzonspor, Sevinç'in ölümü üzerine twitter hesabından "Kemalimiz, Onurumuz... Canımız, ciğerimiz yaşam mücadelesini kaybetti. Mekanın cennet olsun güzel çocuk!" ifadelerine yer verdi.