Kamptan ayrıldı!
Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisi için ülkesine gönderildi.
Slovak futbolcu yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:04
- İşte fesih bedeli...
Toplam 24
Yorum
***** HAMİT adamsa bu FESİH bedeli talep etmez!!! zaten 4,5 yıldır sakat ve yattı. ADAM OLAN ANLAR!
- Pazartesi isyanı!
Toplam 8
Yorum
KaRTaL sıkıntı yok...3 p.tesi maçından 9 puan toplayıp liderliği alırız ve renklilerede sezon sonuna kadar bizi takip edip yetişebilme umudu kalır..
- Liste belli
Toplam 11
Yorum
Metın Gülhan Bunları yanal ve menejerleri getirdi ve getirmeye devam ediiyolar UYANIN
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