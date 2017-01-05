 Kamptan ayrıldı! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Kamptan ayrıldı!

    Kamptan ayrıldı!

    Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisi için ülkesine gönderildi.

    Slovak futbolcu yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:04
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