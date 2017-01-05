İki imza birden
Fırtına, Portekizli sağ bek Pereira ile 1.5, Arjantinli sol bek Mas ile 3.5 yıllık sözleşme yaptı. Pereira senelik 950 bin, Mas ise 1 milyon 272 bin euro alacak.
TÖREN BUGÜN
27 yaşındaki sol bek Mas bu sezon takımının 11 lig maçında 90'ar dakika olmak üzere forma giymiş, 1 gol ve 1 asist yapmıştı. 32 yaşında olan sağ bek Pereira, bu sezon Sporting Lizbon'da Şampiyonlar Ligi de dahil toplam 14 karşılaşmada forma giymişti. İki futbolcu bugün saat 10.00'da Antalya'da imza atacak.
YENİLER İLK KEZ İDMANDA
Fırtına devre arasındaki çalışmalarını Antalya Belek'te kamp yapılan otelin sahasında sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo ile hasta olan N'Doye dışındaki tüm futbolcular katıldı. Yeni transferler Pereira ve Mas da bordo-mavili formayla ilk fotoğrafı verdikten sonra takımın antrenmanında yer aldı. Pereira ve Mas takım arkadaşlarının ilgi odağıydı.
Yunus Emre SEL
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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