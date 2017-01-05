 İki imza birden – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    İki imza birden

    İki imza birden

    Fırtına, Portekizli sağ bek Pereira ile 1.5, Arjantinli sol bek Mas ile 3.5 yıllık sözleşme yaptı. Pereira senelik 950 bin, Mas ise 1 milyon 272 bin euro alacak.

    iki transferi birden duyurdu. Kulüpten KAP'a gönderilen açıklamada "Serbest statüdeki Joao Pedro Da Silva Pereira'nın transferi konusunda futbolcu ile 2017-18 sezonu sonuna kadar (1.5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya; 2016-17 sezonu için 480 bin euro garanti ücret, 2017-18 sezonu için 950 bin euro garanti ücret ödenecektir" denildi. KAP'a yapılan bir diğer açıklamada da, "Emmanuel David Mas Sgros'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü San Lorenzo ile 2019-20 sezonu sonuna kadar (3.5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre San Lorenzo'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 500 bin euro ödenecektir. Mas'a ise 2016-17 sezonu için 986 bin euro, garanti ücret, 2017-2018, 2018-19 ve 2019-20 sezonu için 1 milyon 272 bin euro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

    TÖREN BUGÜN
    27 yaşındaki sol bek Mas bu sezon takımının 11 lig maçında 90'ar dakika olmak üzere forma giymiş, 1 gol ve 1 asist yapmıştı. 32 yaşında olan sağ bek Pereira, bu sezon Sporting Lizbon'da Şampiyonlar Ligi de dahil toplam 14 karşılaşmada forma giymişti. İki futbolcu bugün saat 10.00'da Antalya'da imza atacak.

    YENİLER İLK KEZ İDMANDA
    Fırtına devre arasındaki çalışmalarını Antalya Belek'te kamp yapılan otelin sahasında sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo ile hasta olan N'Doye dışındaki tüm futbolcular katıldı. Yeni transferler Pereira ve Mas da bordo-mavili formayla ilk fotoğrafı verdikten sonra takımın antrenmanında yer aldı. Pereira ve Mas takım arkadaşlarının ilgi odağıydı.


    Yunus Emre SEL
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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