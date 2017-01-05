 Hamidou Traore iddiası – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    iddiası

    Hamidou Traore iddiası
    Fırtına sezonun ilk yarısında Elazığspor'da forma giyen Mali'li 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi gündemine aldı. Genç futbolcunun Elazığspor ile sözleşmesini kendisinin feshedeceği ve bordo-mavili takımın anlaşma sağlanması durumunda bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi. Bu sezon Elazığspor'da 18 maça çıkan ve 2 gol atan Traore, orta sahada hem ofansif hem de defansif anlamda etkili.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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