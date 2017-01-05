Gereken yapılıyor

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci devresinde çok farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi. Çubukçu, "Önlemlerimizi alıyoruz. Biz yönetim olarak gerekli takviyeleri yapacağız. Eksik bölgeleremizi güçlendireceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Gereken neyse yapılacak" ifadesini kullandı.