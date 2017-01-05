 Gereken yapılıyor – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Gereken yapılıyor

    Gereken yapılıyor
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci devresinde çok farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi. Çubukçu, "Önlemlerimizi alıyoruz. Biz yönetim olarak gerekli takviyeleri yapacağız. Eksik bölgeleremizi güçlendireceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Gereken neyse yapılacak" ifadesini kullandı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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