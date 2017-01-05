 Ekici geri sayımda – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Ekici geri sayımda

    Ekici geri sayımda

    'ye transferi için geri sayıma geçilen , bordo-mavili kulüple birlikte dün antrenmanına çıktı.

    Oldukça neşeli gözüken gurbetçi oyuncunun devre arasından önce ayrılırken, bazı takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile de vedalaştığı ortaya çıktı. Mehmet'in 'ye transferi için çok ciddi pürüzler kalmadığı, teknik direktör Ersun Yanal'ın Aatif ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Faslı oyuncunun da ikna olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın ise 'nin transferi konusunda ısrarının devam ettiği ancak transferin yüzde 90 oranında Fenerbahçe lehine şekillendiği ifade edildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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