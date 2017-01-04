Trabzonspor’un Antalya kampı başladı

Bordo-mavili takımın 10 günlük Antalya Belek kampı dün sabah başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde otelin sahasında yapılan antrenmana Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo ve yol izinleri bulunan Durica, İbanez, N'Doye, Esteban, Bero ve Castillo katılmadı. Diğer futbolcular ilk antrenmanda kondisyona yönelik çalışma yaparken, önceki gece kafileye dahil olan yeni transfer Pereira ise henüz resmi imzayı atmadığı için takımdan ayrı olarak koşu gerçekleştirdi. Düşünceli gözüken teknik direktör Ersun Yanal, ilk antrenmanda oyuncuları ile bire bir ilgilendi ve hatalarını anlattı.