 Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi

    Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, en son Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ve San Lorenzo'da forma giyen defans oyuncusu Emmanuel Mas'la anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor, serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile 1,5 yıllık, Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Emmanuel Mas ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan Joao Pereira açıklaması:

    "Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre oyuncuya;

    2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret

    2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla"

    Bordo mavili kulüpten Emmanuel Mas'la ilgili KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre oyuncuya;

    2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,

    2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

    2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

    2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla"



    İLK ANTRENMANLARINA ÇIKTILAR

    Öte yandan, Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ile Joao Pereira da bordo mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Sabah yapılan antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kaynaşan iki oyuncunun, antrenmanda da çalışkan ve istekli oldukları gözlendi.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:51
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