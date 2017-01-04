Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, en son Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ve San Lorenzo'da forma giyen defans oyuncusu Emmanuel Mas'la anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile 1,5 yıllık, Arjantin ekibi San Lorenzo'da forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Emmanuel Mas ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan Joao Pereira açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret
2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
Bordo mavili kulüpten Emmanuel Mas'la ilgili KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
İLK ANTRENMANLARINA ÇIKTILAR
Öte yandan, Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ile Joao Pereira da bordo mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Sabah yapılan antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kaynaşan iki oyuncunun, antrenmanda da çalışkan ve istekli oldukları gözlendi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:51
- Ekici tamam
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Yorum
BBJ Stoch trabzona gitmesin ne olursa olsun...
- ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler''
Toplam 25
Yorum
erhard bırak arkadaş bu adamdaki ego kimsede obradoviçin yerinde olsa kendini michael jordan yapardı. fener senin gibi şahsiyeti alıp napsın.
- Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi
Toplam 5
Yorum
Federal*** O değilde bizim yerli oyuncuların yüzünden düşen bin parça neşe olmayan yerde huzur olmaz nerede o Yattaralı Alanzinholu neşeli idmanlar takımımız idman neşesini bile arar olmuş gerisini varın siz düşünün :(
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