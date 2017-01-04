 Musa için Demir – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Musa için Demir

    Musa için Demir
    Ligin ikinci yarısında Fırtına gibi esmek isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor'un orta sahasında forma giyen 'ı da renklerine katmak istiyor. Musa, hem savunma, hem de ataklarda etkili gözüken, rakibe ve topa sert tutumuyla başkent ekibinin en önemli silahlarından biri. 24 yaşında ve 1.85 boyunda olan Musa, Osmanlıspor ile şu ana kadar 48 maça çıktı ve 6 gol attı. Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Musa için Başkan Muharrem Usta girişimlere başladı. Osmanlıspor'a takas için Muhammet Demir'in önerildiği belirtildi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Musa için Demir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.