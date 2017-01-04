 Liste belli – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Liste belli

    Liste belli

    Fırtına'da birçok oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

    Özellikle ligin ilk yarısındaki performansları ile hayal kırıklığı yaratan , İbanez, N'Doye, Güray, Aytaç ve Suk'un yanı sıra Akakpo ve Ramil ile de yolların ayrılması gündemde. Bordo-mavili kurmayların Suk'un sözleşmesini feshetmeyi planladığı, taliplerinin olması halinde ise Muhammet Demir, N'Doye, Güray, Aytaç, İbanez ve Ramil'i kiralık olarak değerlendirmek istediği öğrenildi.

    G.ANTEP YOLCULARI
    'da beklenilen performansı bir türlü sergileyemeyen 24 yaşındaki forvet Muhammet Demir ile sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat Sefa Yılmaz'ın Gaziantespor'a kiralanması için görüşmeler devam ediyor. İki oyuncuya Antalyaspor'un da talip olduğu ancak Gaziantepspor'un yapılan görüşmelerde bir adım önde olduğu belirtildi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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