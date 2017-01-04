 İmzalar yarın – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İmzalar yarın

    İmzalar yarın

    Fırtına’nın yeni transferleri Portekizli sağ bek Joao Pereira ile Arjantinli sol bek yarın resmi imzaları atacak.

    'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Bordo- mavili takımın her konuda anlaşmaya vararak Antalya kampına dahil ettiği Portekizli sağ bek Joao Pereira ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Emmanuel Mas için yarın Antalya Belek'te kamp yapılan otelde imza töreni düzenlenecek. Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da katılması planlanan imza töreninin ardından oyuncular, resmen Trabzon-sporlu olacak. Karadeniz ekibinde aslında imzala-rın bugün atılması bekleniyordu ancak Mas'ın sağlık kontrollerinin uzama ve sözleşme içeriklerinin tam anlamıyla tamamlanamaması nedeniyle resmi imzaların bir gün ertelemeyle atılacağı ifade edildi.

    KAP'A BİLDİRİLDİ
    Trabzonspor, Mas'ı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Emmanuel David Mas için Club Atletico San Lorenzo ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İmzalar yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.