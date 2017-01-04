İmzalar yarın
Fırtına’nın yeni transferleri Portekizli sağ bek Joao Pereira ile Arjantinli sol bek Emmanuel Mas yarın resmi imzaları atacak.
Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Bordo- mavili takımın her konuda anlaşmaya vararak Antalya kampına dahil ettiği Portekizli sağ bek Joao Pereira ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Emmanuel Mas için yarın Antalya Belek'te kamp yapılan otelde imza töreni düzenlenecek. Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da katılması planlanan imza töreninin ardından oyuncular, resmen Trabzon-sporlu olacak. Karadeniz ekibinde aslında imzala-rın bugün atılması bekleniyordu ancak Mas'ın sağlık kontrollerinin uzaması ve sözleşme içeriklerinin tam anlamıyla tamamlanamaması nedeniyle resmi imzaların bir gün ertelemeyle atılacağı ifade edildi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor, Mas'ı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Emmanuel David Mas için Club Atletico San Lorenzo ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor, Mas'ı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Emmanuel David Mas için Club Atletico San Lorenzo ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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