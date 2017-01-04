 Hayal kırıklığı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hayal kırıklığı

    Hayal kırıklığı
    Bordo-mavililerin sezon başında 3.5 milyon euro'ya satın aldığı şu ana kadar isteneni veremedi. Lazio'nun 17 yaşında keşfettiği ve 20 yaşında piyasa değerini 10 milyon euro gibi bir rakama yükselten Nijeryalı orta saha, büyük umutlarla transfer edilmişti. Sezonun ilk maçında Kasımpaşa karşılaşmasında iki gol atan Onazi, daha sonra tatmin edici bir futbol sergileyemedi. 24 yaşındaki futbolcunun ikinci devredeki performansı merakla bekleniyor.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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