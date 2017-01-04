Hayal kırıklığı
Bordo-mavililerin sezon başında 3.5 milyon euro'ya satın aldığı Onazi şu ana kadar isteneni veremedi. Lazio'nun 17 yaşında keşfettiği ve 20 yaşında piyasa değerini 10 milyon euro gibi bir rakama yükselten Nijeryalı orta saha, büyük umutlarla transfer edilmişti. Sezonun ilk maçında Kasımpaşa karşılaşmasında iki gol atan Onazi, daha sonra tatmin edici bir futbol sergileyemedi. 24 yaşındaki futbolcunun ikinci devredeki performansı merakla bekleniyor.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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