Cauteruccio için yeni teklif
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un forvet mevkii için gündemine aldığı isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bordo-mavililer son olarak Emmanuel Mas'ın transfer edildiği San Lorenzo'da forma giyen Martín Cauteruccio için girişimlerini hızlandırdı. Çok sayıda oyuncu ile görüşen bordomavili yöneticiler, özellikle Meksika ve Portekiz kulüplerini peşinden koşturan Cauteruccio için de çok cazip bir teklif sunacağı ifade edildi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Cauteruccio için yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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