 7 yıl sonra bir ilk – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    7 yıl sonra bir ilk

    7 yıl sonra bir ilk

    Mehmet Ekici-Aatif takası ile ve 7 yıl aradan sonra futbolcu alışverişine girecek. İki kulüp en son Gökhan Ünal-Burak Yılmaz takasını yapmıştı.

    ile F.Bahçe 7 yıllık bir aradan sonra ilk kez futbolcu alışverişi yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde olan Mehmet Ekici'nin transferinden kulübe önemli katkı sağlamayı hedefleyen bordo-mavili yönetim F.Bahçe ile büyük ölçüde el sıkıştı. Bu transferde öne çıkan isim Aatif Chahechouhe oldu. Faslı oyuncu, Trabzonspor'a gitme konusunda ikna edildi. İlk etapta Fernandao'yu isteyen Fırtına'ya, sarı-lacivertlilerden olumsuz yanıt geldi. Söz konusu transferin cuma gününe kadar gerçekleşmesi bekleniyor. İki kulüp arasında 7 yıllık bir aranın ardından bir futbolcu alışverişi yapılmış olacak. İki kulüp arasında en son 3 Temmuz şike davası süreci öncesinde Gökhan Ünal-Burak Yılmaz transferiyle yaşandı. 2009-10 sezonunun devre arasında Gökhan ÜnalFenerbahçe'ye veren Trabzonspor, sarı-lacivertli takımdan Eskişehir'den kiralık oynayan Burak Yılmaz'ı almıştı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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