7 yıl sonra bir ilk
Mehmet Ekici-Aatif takası ile Trabzonspor ve Fenerbahçe 7 yıl aradan sonra futbolcu alışverişine girecek. İki kulüp en son Gökhan Ünal-Burak Yılmaz takasını yapmıştı.
Trabzonspor ile F.Bahçe 7 yıllık bir aradan sonra ilk kez futbolcu alışverişi yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde olan Mehmet Ekici'nin transferinden kulübe önemli katkı sağlamayı hedefleyen bordo-mavili yönetim F.Bahçe ile büyük ölçüde el sıkıştı. Bu transferde öne çıkan isim Aatif Chahechouhe oldu. Faslı oyuncu, Trabzonspor'a gitme konusunda ikna edildi. İlk etapta Fernandao'yu isteyen Fırtına'ya, sarı-lacivertlilerden olumsuz yanıt geldi. Söz konusu transferin cuma gününe kadar gerçekleşmesi bekleniyor. İki kulüp arasında 7 yıllık bir aranın ardından bir futbolcu alışverişi yapılmış olacak. İki kulüp arasında en son 3 Temmuz şike davası süreci öncesinde Gökhan Ünal-Burak Yılmaz transferiyle yaşandı. 2009-10 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal'ı Fenerbahçe'ye veren Trabzonspor, sarı-lacivertli takımdan Eskişehir'den kiralık oynayan Burak Yılmaz'ı almıştı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
7 yıl sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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