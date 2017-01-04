2. yarı daha iyi olacak

Genel Sekreter Gençağa Meriç, devre arası yapacakları takviyelerle ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi. Meriç, "Yapılacak takviyelerle birlikte takım biraz daha güçlenecek. İlk yarı istediğimiz sonuçları elde edemedik. İkinci yarının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Gelecek yıl için de iskelet oluşturmayı planlıyoruz. Bütçemize uygun isimler alacağız" diye konuştu.