Trabzonspor'da savunma değişiyor

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısında beklentilerin altında kalarak büyük bir çöküş yaşayan Trabzonspor'da, savunma bölgesi yeniden şekilleniyor.

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan ile 13. sırada yer alan Trabzonspor, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 20 gol görmüştü. Forvet hattında ve savunma bölgesinde büyük sorunlar yaşayan bordo-mavililer, değişime ilk olarak savunmadan başladı.



Emmanuel Mas ve Pereira'yı Türkiye'ye getiren Trabzonspor, Serdar Taşcı transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor. Savunmanın sağında Zeki Yavru, göbeğinde Durica ve Uğur Demirok, solunda ise Mustafa Akbaş'a ligin ilk yarısında görev veren teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın sağını Pereira'ya solunu ise Emmanuel Mas emanet edecek. Durica'nın yanına ise hızlı bir stoper transfer etmeyi planlayan Karadeniz ekibi Serdar Taşcı transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor.



Savunmada büyük bir rekabet yaşanacak

Trabzonspor Teknik Direktör'ü Ersun Yanal'ın savunma bölgesine transfer ettirdiği isimlerin takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte bu bölgedeki rekabeti arttıracak. Ligin ilk yarısında kadro derinliği anlamında büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, son tnansferlerin takıma katılmasıyla birlikte 1. bölgede alternatifli bir oyuncu kadrosuna sahip olmayı hedefliyor.