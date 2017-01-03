Son aday Poloz

Menajer Marco Kırdemir’in önerdiği belirtilen Dmitri Poloz, bu sezon 9 gol kaydetti. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen oyuncu listeye eklendi.

Süper Lig'in ilk yarısında 12 golle en az gol atan iki takımdan birisi olan Trabzonspor'da forvet arayışı sürüyor. Bir golcü önerisi de menajer Marco Kırdemir'den geldi. Kırdemir'in başkan Muharrem Usta'ya Rostov'da forma giyen Dimitri Poloz'u tavsiye ettiği bildirildi. Rus Ligi'nin ilk yarısında 4 gol, 5 asiste imza atan, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki Rus forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Marco Kırdemir'in sağ ve sol kanatta da oynayabilen Poloz'u ikna edebileceğini söylediği belirtildi.



Takıma direkt katkı yapacak oyuncuları transfer etmeyi planlayan yönetim, Dimitri Poloz'u da listeye eklerken hedefin kimsenin tartışmayacağı bir ismi almak olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı Ömer Şişmanoğlu ve Oumar Niasse de Süper Lig'i tanıdıkları için gündemdeki yerlerini koruyor. Bu iki oyuncu için kiralama seçeneği ilk planda düşünülüyor. Başkan Muharrem Usta'nın yakın çevresine, "Alacağımız oyuncu Samuel Eto'o gibi üst düzey bir forvet olacak" dediği ve kısa süre içinde camiaya müjdeyi vereceklerini söylediği gelen haberler arasında.