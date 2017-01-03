Son aday Poloz
Menajer Marco Kırdemir’in önerdiği belirtilen Dmitri Poloz, bu sezon 9 gol kaydetti. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen oyuncu listeye eklendi.
Takıma direkt katkı yapacak oyuncuları transfer etmeyi planlayan yönetim, Dimitri Poloz'u da listeye eklerken hedefin kimsenin tartışmayacağı bir ismi almak olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı Ömer Şişmanoğlu ve Oumar Niasse de Süper Lig'i tanıdıkları için gündemdeki yerlerini koruyor. Bu iki oyuncu için kiralama seçeneği ilk planda düşünülüyor. Başkan Muharrem Usta'nın yakın çevresine, "Alacağımız oyuncu Samuel Eto'o gibi üst düzey bir forvet olacak" dediği ve kısa süre içinde camiaya müjdeyi vereceklerini söylediği gelen haberler arasında.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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