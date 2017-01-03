Serdar transferinde pürüz çıktı

Trabzonspor'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği hatta prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı'da pürüz çıktı. Oyuncunun babasıyla İstanbul'da bir görüşme yapan Başkan Muharrem Usta, istenilen yüksek yıllık ücret nedeniyle bu transferin gerçekleşemeyeceğini Serdar'a iletti. Trabzonsporlu olan Serdar'ın babası Nihat Taşçı da son bir rakam talep ederek görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi. Trabzonspor'un Serdar'ın bonservisi için Spartak Moskova'ya 2 milyon euro vermeyi gözden çıkardığı, oyuncuya ise maksimum 1 milyon 800 bin euro vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Görüşmeler şimdilik tıkanmış gözüküyor.