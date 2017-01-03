Serdar transferinde pürüz çıktı
Tecrübeli stoperin babası astronomik ücret isteyince Başkan Muharrem Usta geri adım attı
Trabzonspor'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği hatta prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı'da pürüz çıktı. Oyuncunun babasıyla İstanbul'da bir görüşme yapan Başkan Muharrem Usta, istenilen yüksek yıllık ücret nedeniyle bu transferin gerçekleşemeyeceğini Serdar'a iletti. Trabzonsporlu olan Serdar'ın babası Nihat Taşçı da son bir rakam talep ederek görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi. Trabzonspor'un Serdar'ın bonservisi için Spartak Moskova'ya 2 milyon euro vermeyi gözden çıkardığı, oyuncuya ise maksimum 1 milyon 800 bin euro vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Görüşmeler şimdilik tıkanmış gözüküyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:39
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Serdar transferinde pürüz çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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