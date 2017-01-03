 Pereira'yı KAP'a bildirdiler – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Pereira'yı KAP'a bildirdiler

    Pereira'yı KAP'a bildirdiler

    Trabzonspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Joao Pereira ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklama şöyle:

    "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla"

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pereira'yı KAP'a bildirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.