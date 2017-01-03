 ''Ndiaye için onay veririm'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ''Ndiaye için onay veririm''

    ''Ndiaye için onay veririm''
    Osmanlıspor Teknik Direktörü , 'un talip olduğu Ndiaye ve Aminu Umar ile ilgili yönetim kurulunun 'satma' yönünde bir karar alması halinde bunu onaylayacağını söyledi. Trabzon'a gelen Akçay, "Trabzonspor'un oyuncularımıza talip olması bize gurur verir. Yönetim kurulumuz hangi kararı verirse ona saygı duyarız. Sonuçta bir kuruma hizmet ediyoruz. Biz yediğimiz tabağa hiçbir zaman tükürmedik" diye konuştu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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