 Fırtına Antalya’da – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Fırtına Antalya’da

    Fırtına Antalya’da

    Bordo-mavili takımın 10 gün sürecek Belek kampı dün başladı. Yeni transferlerin de katılacağı kampta teknik direktör Ersun Yanal terapilerin yanı sıra taktik çalışmalara ağırlık verecek.

    Fırtına, 3 günlük yılbaşı izninin ardından ikinci yarı hazırlıkları için dün akşam Antalya'da toplandı. Belek'te 10 gün süreyle kamp yapacak olan bordo-mavili takım, yeni transferlerin de katılımıyla ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kamp süresince taktik çalışmalara ağırlık vermesi beklenirken, sezonun ilk yarısında alınan kötü sonuçların unutturulması konusunda da terapiler yapacağı öğrenildi. Fırtına'nın kampta birkaç hazırlık maçı oynamak için çeşitli takımlarla temesların sürdüğü bildirildi. 12 Ocak'a kadar Belek'te kalacak olan Trabzonspor, daha sonra kente dönerek çalışmalarına burada devam edecek.



    Yunus Emre SEL
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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