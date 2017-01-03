Fırtına Antalya’da

Fırtına, 3 günlük yılbaşı izninin ardından ikinci yarı hazırlıkları için dün akşam Antalya'da toplandı.'te 10 gün süreyle kamp yapacak olan bordo-mavili takım, yeni transferlerin de katılımıyla ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör'ın kamp süresince taktik çalışmalara ağırlık vermesi beklenirken, sezonun ilk yarısında alınan kötü sonuçların unutturulması konusunda dayapacağı öğrenildi. Fırtına'nın kampta birkaç hazırlık maçı oynamak için çeşitli takımlarla temesların sürdüğü bildirildi.a kadar Belek'te kalacak olan Trabzonspor, daha sonra kente dönerek çalışmalarına burada devam edecek.