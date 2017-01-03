Trabzonspor Emmanuel Mas'ı KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla "
27 yaşında 1,83 boyundaki futbolcu, bu sezon takımının 11 lig maçınında toplam 990 dakika forma giymiş, birer gol ve asist yapmıştı. Arjantinli futbolcu, bugüne dek San Lorenzo'da 129 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:35
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Yorum
llllllllllllllllll ALLAH RAZI OLSUN CAVCAV KOMİSYON YEDİRMEDİN BUNLARA TAKIMDA ÇÖP DOLU YENİSİ GELCEKTİ
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Yorum
SABRİ İLHAN CAVCAV IN SUÇU YOK.SUÇ ÜÇ BÜYÜKLERDE GENÇLERBİRLİĞİN DEN GELİPTE ÜÇ BÜYÜKLERDE BAŞARILI OLAN KAÇ FUTBOLCU VAR.BIRAKIN BU KADAR PARA VERİLMEZ.YAZIKTIR GÜNAHTIR.
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 12
Yorum
EFEKÖYLÜ Ey GS Yöneticileri bizi böyle adamların da yanında küçük düşürdünüz ya yazıklar olsun size.
Emmanuel Mas Trabzonspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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