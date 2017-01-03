Emmanuel Mas İstanbul'da
Fırtına’nın, Arjantin’in San Lorenzo takımından transfer ettiği 28 yaşındaki Emmanuel Mas, “Türkiye’ye büyük hedefler için geldim” dedi.
BUGÜN KAMPA KATILACAK
Trabzonspor, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Kişisel gelişimim için önemli bir yerdeyim. Trabzonspor benimle yakından ilgilendi ve transferi gerçekten istedi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben iyi bir oyuncu olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim ve uluslararası alanda adımdan söz ettireceğim" diye konuştu. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan Arjantinli sol bekin, akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacağı açıklandı.
ÜÇ BÜYÜK VALİZLE GELDİ
Karadeniz ekibinin yeni transferi Emmanuel Mas'ın, ülkesi Arjantin'den üç büyük valizle gelmesi dikkatlerden kaçmadı. 28 yaşındaki futbolcunun, henüz bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalamadan yerleşecekmiş gibi valizlerle gelmesi sosyal medyada "Valizlere bakılırsa Mas, Türkiye'ye temelli gelmiş. Tam bir profesyonel" yorumları yapıldı.
3.5 YILLIK İMZA
Başkan Muharrem Usta'nın uzun uğraşlar sonunda Trabzonspor'a transfer ettiği sol bek Emmanuel Mas'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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