Antalya kampında 8 eksik
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına başladı.
Teknik ekibin yurt dışında oldukları için izin verdiği Mehmet Ekici, Dame N'doye, Matus Bero, Jan Durica, Fabian Castillo, Luis Ezequiel Ibanez, Ogenyi Onazi ile Togo'nun Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Serge Akakpo antrenmana katılmadı.
Akakpo haricindeki futbolcuların bu akşam kampa dahil olacağı ve yarınki idmana çıkacağı bildirildi.
Trabzonspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:43
- Emmanuel Mas İstanbul'da
Toplam 8
Yorum
ua5454 defansa ihtiyac yok diyen trabzonlular. hiç mi rahatsız değilsiniz zeki yavru ve mustafa yumludan.. takım en zayıf halkası kadar guclu olur
- Forvete Konate
Toplam 16
Yorum
ua5454 kolbeinn kalsa daha iyiydi bu ne allah askına... bir de gsnin politkası mıdır nedir bizde 1milden asagı oyuncu oynatılamıyor mu?
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 76
Yorum
ceyhande Fenerbahçeliyim ama Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan birisi. İnşallah banko oynar Trabzonsporda.
Antalya kampında 8 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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