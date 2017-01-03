 Antalya kampında 8 eksik – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Antalya kampında 8 eksik

    Antalya kampında 8 eksik

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren bordo-mavili takım, ilk idmanını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

    Teknik ekibin yurt dışında oldukları için izin verdiği Mehmet Ekici, Dame N'doye, Matus Bero, Jan Durica, Fabian Castillo, Luis Ezequiel Ibanez, Ogenyi Onazi ile Togo'nun Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Serge Akakpo antrenmana katılmadı.

    Akakpo haricindeki futbolcuların bu akşam kampa dahil olacağı ve yarınki idmana çıkacağı bildirildi.

    Trabzonspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:43
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