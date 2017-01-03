Aminu da listede

Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Ndiaye'nin yanı sıra Aminu Umar'ı da istedi. 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu sezon 21 maçta 6 gol, 4 asistlik performans çizdi. Ersun Yanal'ın Aminu'yu da mutlaka istediği belirtilirken, yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor.