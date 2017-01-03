 Akakpo, Mersin’e – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Akakpo, Mersin’e

    Akakpo, Mersin’e
    Serge Akakpo'ya 1. Lig ekibi Mersin İdman Yurdu talip oldu. İkinci yarıda atak yapmak isteyen güney ekibinin, Togolu stoper ile görüştüğü, Trabzonspor'a da teklifini ileteceği belirtildi. Yönetim, forma şansı bulamayan Akakpo'yu kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akakpo, Mersin’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.