Yusuf Erdoğan 2. yarıdan umutlu
Spor Toto Süper Lig'de 12 golle, 11 kez fileleri havalandıran Akhisar'ın ardından en az skor üreten ikinci takım Trabzonspor'da, Yusuf Erdoğan en skorer futbolcu olarak dikkat çekti. Dört kez gol sevinci yaşayan Yusuf'u, Mehmet 3, Onazi 2, Uğur, Bero ve N'Doye ise birer golle izledi. Yusuf konu ile ilgili, "Ligin ilk yarısında birçok şanssızlık yaşadık. Ligde bulunduğumuz konumdan elbette biz de memnun değiliz. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceğiz" dedi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Yusuf Erdoğan 2. yarıdan umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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