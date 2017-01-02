 Yusuf Erdoğan 2. yarıdan umutlu – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    2. yarıdan umutlu

    Yusuf Erdoğan 2. yarıdan umutlu
    Spor Toto Süper Lig'de 12 golle, 11 kez fileleri havalandıran Akhisar'ın ardından en az skor üreten ikinci takım Trabzonspor'da, en skorer futbolcu olarak dikkat çekti. Dört kez gol sevinci yaşayan Yusuf'u, Mehmet 3, Onazi 2, Uğur, Bero ve N'Doye ise birer golle izledi. Yusuf konu ile ilgili, "Ligin ilk yarısında birçok şanssızlık yaşadık. Ligde bulunduğumuz konumdan elbette biz de memnun değiliz. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceğiz" dedi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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