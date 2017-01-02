Yönetimin yüzü gülmedi

Bordo-mavililerde 6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle hüsran yaşadı.

7 Aralık 2015'te ligde Eskişehirspor sınavı ile birlikte sportif anlamda da başlayan Usta döneminde 38 lig maçına çıkan Trabzonspor, 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 20 kez yenildi. 37 gol kaydeden bordo mavililer, kalesinde ise 62 gol gördü. Söz konusu dönemde 38 puan toplayabilen Fırtına, rakiplerine 70 puan kaptırdı. Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13'üncü sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşayan bordo-mavililer, ligin ilk yarısını 18 puanla 13'üncü sırada bitirdi.