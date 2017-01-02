Trabzonspor’un geleceği gençler

Bordo-mavililerin 2 genç ismi 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı A takıma kazandıran altyapı sorumlusu Sadi Tekelioğlu, "Bu gençler Trabzonspor'un geleceği" dedi. Tekelioğlu, "Muhammet Beşir, Ramazan Övüç, Yağızcan Erdem, Savaş Çakır, Yüksel Şişman, Batuhan Artarslan ve Mertcan Çam da var. Gençler takıma monte edilmeli. Kaybolmasınlar" diye konuştu.