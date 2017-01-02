Takım bugün toplanıyor

Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölükspor maçının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, bugün Antalya'da toplanıyor. 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan bordo-mavililerin birkaç hazırlık maçı da oynayabileceği dile getiriliyor.