Takım bugün toplanıyor
Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölükspor maçının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, bugün Antalya'da toplanıyor. 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan bordo-mavililerin birkaç hazırlık maçı da oynayabileceği dile getiriliyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Takım bugün toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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