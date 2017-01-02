 Sadece bir gol! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sadece bir gol!

    Sadece bir gol!
    Fırtına 'nın forvetleri ligin ilk yarısında sadece bir gol atabildi. N'Doye, 11 maçta 843 dakika forma giyerken, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Suk 499 dakika, Muhammet 423 dakikada, Sheidaev ise 11 dakika forma şansı bulup gol atamadı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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