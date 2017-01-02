Robinho heyecanı
Gazeteniz Fotomaç dün tüm Türkiye'ye Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Robinho ile ilgilendiğini duyurmuştu. Atletico Mineiro'da bu sezon 27 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha için dün bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada, "Gelirse büyük iş yapar. Tekniği ve kalitesi belli olan bir isim. Maceraya gerek yok, al Robinho'yu bitsin dertler. Haydi yönetim, Robinho ile coştur bizi" yorumlarını yaptı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Robinho heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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